Foto e video pedopornografici nel pc: patteggia 4 mesi e una multa l'ex viceparroco del Duomo di Ascoli

ASCOLI PICENO - Ha patteggiato a 4 mesi di reclusione e 1.100 euro di multa (pena sospesa) Alberto Bastoni, 59enne originario di Rimini, fino a maggio 2020 sacerdote vice parroco al Duomo di Ascoli Piceno. L'uomo era iscritto al registro degli indagati della Procura di Ancona per detenzione di materiale pedopornografico.

Gli approfondimenti effettuati sui supporti informatici che gli furono sequestrati a maggio 2020 nella sua abitazione ad Ascoli hanno fatto emergere la presenza in un notebook nella sua disponibilità di una foto e un video a sfondo sessuale, con la presenza in ognuno di un soggetto minorenne. «Il nostro assistito vuole dimenticare questa parentesi dolorosa della sua vita che ormai fa parte del passato.

Ha già riconosciuto i propri errori manifestando il proprio pentimento e si è ormai definitivamente reintegrato nella vita sociale», il commento dei suoi legali, avvocati Umberto Gramenzi e Simone Fioravanti.

Fermo, moto contro un furgone: centauro 20enne soccorso dall'eliambulanza

La perquisizione

Era il giugno del 2020 quando i carabinieri si presentarono nella sua abitazione per effettuare una perquisizione. L’operazione portata avanti dai militari dell’Arma comportò il sequestro dei pc e degli hard disk. In quelle stesse ore, l’allora vescovo di Ascoli, monsignor Giovannio D’Ercole, decise di allontanare immediatamente il religioso. A quel punto, padre Alberto Bastoni aveva lasciato la città delle cento torri e aveva fatto ritorno in Umbria dopo essere stato riaffidato al Superiore generale della sua congregazione di appartenenza. Fu in occasione di quella perquisizione che l’allora vice parroco, alla vista dei carabinieri, decise di consegnare spontaneamente circa quattro grammi di cocaina che aveva nascosto in un porta ostie che aveva in casa. Qualche giorno dopo, venne perquisita anche la sua auto dove gli fu rinvenuta altra sostanza stupefacente.