ASCOLI - Abusi sessuali sui minori nella Comunità spirituale: dieci anni al santone e otto alla madre delle vittime. Il Gip di Ascoli Rita De Angelis ha condannato a dieci anni di carcere il "santone" e "guida spirituale" Massimo Simonetta, 51enne arrestato dai carabinieri ad aprile 2020 nel bergamasco per ripetuti abusi sessuali e maltrattamenti fisici e psicologici a due fratellini, una femmunuccia e un maschietto. Condannata anche la madre, a 8 anni. I fatti contestati risalgono tra il 2012 e il 2014 in provincia di Ascoli e Fermo, dove l'uomo aveva costituito una sorta di "comunità" di studio e meditazione su tematiche spirituali e di crescita interiore a cui partecipavano diversi adulti, anche provenienti da altre regioni, e nella quale aveva il ruolo di indiscusso maestro e guida spirituale. Ad Ascoli Simonetta si spacciava per avvocato senz aver alcun tipo di qualifica. Per lui sono state valutate anche le aggravanti della crudeltà, dei motivi abbietti, della minorata difesa e dell'abuso di relazioni. Il 51enne bergamasco è tuttora rinchiuso nel carcere di Pesaro.

