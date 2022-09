ASCOLI - «La scuola primaria di Poggio di Bretta sarà la prima ad essere restituita alla cittadinanza dopo i necessari interventi di miglioramento sismico. I lavori si avviano verso la conclusione: grazie all’ordinanza speciale, che ci ha permesso di ridurre le tempistiche degli iter burocratici, e grazie all’encomiabile lavoro della ditta Ubaldi Costruzioni, gli interventi saranno definitivamente completati a ottobre. Poi, durante le vacanze di Natale, provvederemo al trasloco degli studenti, che inizieranno il nuovo anno in questo istituto».

Sono queste le parole con le quali il sindaco Marco Fioravanti annuncia che sono ormai giunti in dirittura d’arrivo i lavori nel primo dei dieci istituti scolastici, di competenza dell’amministrazione comunale di Ascoli, che necessitano di interventi urgenti perché non risultati a norma per i parametri antisismici.

«La consegna dei lavori - spiega Massimo Ubaldi, titolare della ditta che sta ultimando l’intervento - è avvenuta alla fine del 2021, poi abbiamo dovuto effettuare alcune modifiche nel rifacimento delle fondazioni perché andando a demolire l’edificio abbiamo trovato una situazione un po’ differente rispetto a quello che immaginavamo. L’opera dunque, è realmente iniziata soltanto nel mese di febbraio. Siamo comunque riusciti a tenere un ritmo molto alto».

In via Sardegna

È stata mantenuta la medesima cubatura dell’edificio esistente e all’interno sono state realizzate aule e servizi per gli scolari che ora sono stati temporaneamente trasferiti in via Sardegna. «Sono molto soddisfatto del risultato che abbiamo ottenuto - prosegue Ubaldi - perché siamo riusciti a creare un buon gioco di squadra, grazie anche ai tecnici dell’amministrazione comunale che hanno preso le decisioni in maniera molto celere, riducendo i tempi burocratici. Mi sento di dire che quando si sceglie di affidare i lavori ad un’impresa del territorio, questa non può permettersi di fare una brutta figura nei confronti dei suoi concittadini e riesce a garantire un lavoro rapido e di qualità».