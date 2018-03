Padre e figlio autistico prigionieri fino a mezzanotte nell'ascensore del cimitero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Prigionieri per oltre sei ore nell’ascensore del cimitero di Borgo Solestà. La disavventura è capitata a due ascolani, padre di 70 anni (artigiano) e figlio, quest’ultimo autistico, che lunedì pomeriggio si erano recati per far visita ai loro cari defunti. Erano la 16,30 quando padre e figlio sono entrati nel cimitero. Dopo un breve giro, sono scesi nel lotto in cui nel piano sotterraneo si trovano i loculi, in uno dei quali riposa il fratello. Una volta effettuata la visita, per tornare al piano terra si sono serviti dell’ascensore. Premuto il tasto l’impianto si è azionato ma non si è fermato al piano richiesto. Ha cominciato ad andare sù e giù come se fosse impazzito. L’artigiano ha premuto quello che sarebbe dovuto essere il tasto di emergenza che aziona l’allarme sonoro. La sgradita sorpresa è stata che non era funzionante per cui per ore ed ore l’ascensore non si è fermato mai. La sfortuna, inoltre, ha voluto che non avesse con sè il telefono cellulare per avvisare i vigili del fuoco e i familiari. L’unica cosa da fare sarebbe stata quella di forzare, allargandole, le due porte. Anche queste, però, erano saldamente serrate. La situazione, tra l’altro, si è aggravata ulteriormente in quanto il ragazzo, terrorizzato per quanto stava accadendo, ha iniziato a dare in escandescenze. C’è voluta da parte del padre tutta l’esperienza e la pazienza di un genitore per calmare il figlio spaventato ma non è stato assolutamente facile come si può immaginare. Intanto il tempo scorreva inesorabile ed i ripetuti tentativi di riuscire ad aprire la porta dell’ascensore andavano a vuoto. Ad un certo punto il padre ha estratto dalla tasca una chiave piuttosto robusta che ha infilato nella fessura delle porte facendo leva riuscendo così ad allargarle di qualche centimetro. Poi, quando l’ascensore è arrivato al primo piano, con mossa fulminea il padre, infilando le dita delle mani nell’intercapedine formatasi fra le due portiere, è riuscito ad aprirle completamente e da quel momento l’ascensore si è bloccato permettendo così a padre e figlio di uscire dopo sei ore di prigionia. Era però trascorsa la mezzanotte per cui il cimitero era chiuso. L’artigianato ha cominciato a cercare una via d’uscita che ha trovato in una porta che si chiude dall’interno per cui assieme al figlio ha potuto riguadagnare la strada per tornare a casa. Naturalmente la moglie preoccupata per la prolungata assenza aveva già dato l’allarme per la scomparsa dei loro cari. Erano infatti state allertate le forze dell’ordine che stavano preordinando il piano delle ricerche. Per precauzione l’artigiano è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni per una visita di controllo dopo una giornata da dimenticare.