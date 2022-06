Presidenza della Ciip: in lizza anche Ilde Spalvieri. Ecco chi sostiene la sua candidatura

ASCOLI - Mancano poco più di due settimane alla presentazione delle liste per il rinnovo del presidente e del direttivo della Ciip. Nell’ultima riunione, il cda dell’ex consorzio idrico ha fissato per il 29 giugno l’assemblea dei soci. Sarà in quella occasione che i sindaci dovranno scegliere tra le liste di candidati che, per regolamento, per essere ammesse, dovranno essere presentate, con tanto di firme a sostegno, entro dieci giorni prima dall’assemblea. Con l’approssimarsi del voto, inevitabilmente si intensificano anche le trattative politiche tra i primi cittadini alla ricerca di una candidatura condivisa.



Un confronto che riguarda soprattutto i primi cittadini delle tre città più grandi - ovvero Ascoli, San Benedetto e Fermo - che detengono il numero maggiore di quote della società. Tra accordi e strategie, nel corso delle ultime settimane sono già state fatti i nomi di alcuni probabili candidati alla presidenza ma quelli di Luciano Agostini, Alberto Paradisi e dello stesso attuale presidente Giacinto Alati non sono i soli messi sul tavolo. Il sindaco di San Benedetto, assai attivo in questa partita, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe avanzato l’ipotesi di Ilde Spalvieri.

Si tratta di una candidatura sicuramente di peso su cui potrebbero convergere anche altri sindaci. La scelta di Ilde Spalvieri potrebbe risultare inoltre strategica nella composizione del nuovo cda nel caso in cui, a differenza di quanto accaduto nelle ultime elezioni, non si riuscirà a predisporre un listone unico ma si andrà alla conta dei voti. Il regolamento della Ciip, salvaguardia la rappresentanza di genere e, pertanto, qualora dovesse risultare eletto come presidente un uomo, una donna entrerebbe in cda come seconda e viceversa. Pertanto, in presenza di più liste, presentare per la presidenza una donna potrebbe essere una scelta che consentirebbe comunque di avere la possibilità di ottenere l’elezione di uno dei quattro componenti del consiglio di amministrazione.



Nel frattempo, per poter consentire lavori di manutenzione alla condotta idrica progammati ad Acquaviva, il flusso idrico è stato interrotto fino alle otto di oggi di tutte le utenze allacciate alla conduttura di adduzione e al serbatoio al serbatoio di Piazza dell’Aquila a Monteprandone. A rimanere a secco anche i rubinetti degli utenti di contrada Ciafone e zona alta del Tesino e contrada San Lazzaro nel territorio di Offida; le utenze di contrada San Savino a Ripatransone; contrada Madonna delle Piane, Santa Caterina, Fontamartora, Casarica, Santa Maria Accubitu ad Acquaviva. A Monteprandone sono state interessate i residenti del centro storico ed in particolare quelli di via Borgo da Monte, via Borgo da Mare, contrada Colle Appeso, Monterone, Monte Tinello, Fonte Vecchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA