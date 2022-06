Ultimo collegio per la preside del liceo che saluta professori e studenti e va in pensione

ASCOLI - Il liceo scientifico-artistico “Orsini-Licini” saluta la preside Nadia Latini che oggi terrà il suo ultimo collegio dei docenti. Al termine dell’anno scolastico, infatti, la dirigente andrà in pensione. Lungo e ricco il curriculum della Latini che ha fatto il suo ingresso al liceo scientifico Orsini nel 2010, assumendo la dirigenza. In precedenza la dirigente Latini ha insegnato nelle scuole Luciani di Ascoli, Spinetoli e Folignano. Ha conseguito la maturità magistrale e successivamente ottenuto la laurea in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Urbino. Durante il suo percorso dirigenziale, ha ideato molte attività di prevenzione al tabagismo, all’uso di droghe, alcool , sull’educazione stradale e promotrice di iniziative educative.

Ultimo aggiornamento: 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA