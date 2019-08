Precipita dal terzo piano sotto gli occhi della madre: grave uomo di 38 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Versa in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Mazzoni un ascolano di trentotto anni che nella tarda serata di martedì scorso è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri. Sul posto, nel quartiere di Monticelli, sono intervenuti dopo l’accaduto i carabinieri della stazione di Ascoli che hanno cercato di ricostruire, attraverso la testimonianza della madre, ultima persona che ha visto il figlio prima che precipitasse nel vuoto.Erano all’incirca le 23. A. G. dopo aver cenato si era ritirato nella sua camera da letto. Ad un certo punto la madre, che stava in un’altra stanza si è sentita chiamare dal figlio. La donna è entrata ed si è trovata al cospetto di una scena drammatica: il figlio si era posizionato a cavalcioni sulla finestra. Nel momento in cui è comparsa la madre è caduto dal terzo piano da un’altezza di dieci metri. La donna, in preda alla disperazione, si è precipitata in strada per soccorrere il figlio . L’uomo dava segni di vita per cui sono stati chiesti gli interventi di un’ambulanza del 118 e dei carabinieri.