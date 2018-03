Precipita dal terrazzo di casa al quinto piano: donna di 59 anni muore sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI – Dramma ad Ascoli Piceno, dove una donna di 59 anni è morta dopo essere caduta dal terrazzo.E’ successo in un’abitazione di via Piacenza questa mattina. La donna è precipitata dal quinto, finendo per schiantarsi su un terrazzo sottostante. Immediati i soccorsi da parte degli operatori sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarla, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indaga la Polizia. Non si esclude un tragico gesto estremo.