Ascoli, perde l'equilibrio e precipita dal parapetto nella scarpata : ragazzino di 14 anni salvato dalla vegetazione

ASCOLI - È stata proprio una serata di Halloween di paura per il ragazzo di 14 anni che intorno alle 19.30 di ieri è caduto dal parapetto di Rua delle stelle facendo un volo di alcuni metri. A salvargli la vita è stata la folta vegetazione presente sulla scarpata che che arriva fino alle sponde del fiume Tronto. A tirare un sospiro di sollievo sono stati gli amici che in quel momento si trovavano con lui, i genitori e i nonni giunti sul posto per assistere alle operazioni di recupero effettuate dai vigili del fuoco di Ascoli.

La tragedia è stata sfiorata intorno alle 19.30 quando il giovane era insieme ad un gruppo di ragazzi e ragazze della sua stessa in Rua delle stelle, meglio conosciuta agli ascolani come Rrete li merghie, probabilmente per trascorrere in compagnia la serata di Halloween. Improvvisamente, il quattordicenne che si trovava sul parapetto, ha perso l’equilibrio ed è caduto di sotto, tra lo stupore e la paura dei suoi amici increduli per ciò che era accaduto. Immediatamente hanno lanciato l’allarme e sono scattati i soccorsi. Nel frattempo anche altri genitori, avvertiti dai propri figli, sono arrivati sul posto. I vigili del fuoco di Ascoli, utilizzando tecniche Saf (speleo alpino fluviale, ndr) si sono imbracati e con le corde si sono calati lungo la scarpata fino a raggiungere il giovane per poi tirarlo su e metterlo in salvo. A questo punto, è stato consegnato alle cure del personale del 118 anche se le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione.

