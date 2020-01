Ascoli, precipita nel cortile interno della casa: uomo di 80 anni muore sul colpo

ASCOLI - Tragedia questa mattina del centro di Ascoli, dove un uomo di 80 anni è morto dopo essere precipitato nel cortile interno della propia casa.

E' successo in viale Mazzini e a lnaciare l'allarme sono stati i familiari. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ed i soccorritori del 118, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica di quanto accaduto.

