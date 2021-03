Più dimissioni e posti letto negli ospedali, il Piceno prova a rimanere in zona arancione

ASCOLI - Sono 57 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Area Vasta 5. In aumento di una unità anche i pazienti in terapia intensiva, passati dagli undici del 9 marzo alle dodici del 10 marzo. Calano, invece, i ricoveri in terapia semintensiva, passati da 19 a 14 (-5), così come in diminuzione sono anche i pazienti Covid ai due Pronto Soccorso, quello del Mazzoni di Ascoli e del Madonna del Soccorso di San Benedetto.

Una situazione che, nonostante l’aumento dei casi, viene ritenuta dalle autorità dell’Area Vasta 5 sotto controllo e, al momento, non destano eccessive preoccupazioni sul fronte sanitario. Anzi, dal Dipartimento di Prevenzione della nostra Area Vasta fanno sapere che «la situazione, rispetto ai giorni scorsi, quando c’è stata una impennata di casi e di accessi al Pronto Soccorso, è normalizzata. Insieme a una situazione ospedaliera che, fortunatamente, non è al collasso, non c’erano e non ci sono le condizioni perchè il Piceno finisse in zona rossa come è avvenuto, invece, per le altre province delle Marche».

«E’ altresì evidente - dice il primario del Sisp, Claudio Angelini - che la situazione va monitorata continuamente e non possiamo assolutamente abbassare la guardia». Proprio per non farsi trovare impreparati, qualora la situazione dovesse peggiorare, la direzione dell’Area Vasta 5 ha deciso di aumentare i posti letto Covid al Madonna del Soccorso di S. Benedetto, aumentandoli di 15 unità. Per realizzare questo obiettivo si è anche deciso di ridimensionare il reparto di Pediatria del nosocomio della costa, disponendo il ricovero dei bambini presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli, così come si è stabilito di chiudere il Punto nascite, sempre del Madonna del Soccorso e di puntare tutto sulla struttura ospedaliera del capoluogo. Salta invece la sospensione degli ambulatori.

Misure che si sono rese necessarie, spiegano all’Area Vasta 5, per reperire un numero di infermieri in grado di supportare l’aumento dei posti letto Covid al Madonna del Soccorso. Così, come si è deciso di aumentare di due unità i posti letto di terapia intensiva, sempre a San Benedetto, portandoli da 12 a 14. Una situazione che si è normalizzata grazie all’impiego delle Usca che ha consentito di rallentare il flusso di pazienti al Pronto Soccorso.

La direttrice del Distretto di Ascoli, Giovanna Picciotti, spiega che «nel trimestre ottobre-dicembre 2020, l’Usca ha effettuato 416 visite domiciliari e 1.050 tamponi, presso le strutture per anziani e i singoli domicili. Nello stesso periodo l’Usca ha collaborato allo screening di massa della popolazione del Distretto di Ascoli. Dal primo gennaio al 9 marzo di quest’anno, l’Usca ha effettuato 143 visite domiciliari ed eseguito 274 tamponi.



Dal 26 febbraio inoltre, un medico dell’Usca è sempre presente alla campagna vaccinale presso la Casa della Gioventù di Ascoli». Per quanto riguarda le vaccinazioni, Giovanna Picciotti sottolinea che “la campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo e tutte le persone che si sono prenotate si presentano presso le strutture per il vaccino, con percentuali di adesione alte. Segno che la popolazione ha risposto in maniera più che positiva all’invito di vaccinarsi”. Per quanto riguarda la bambina di dieci mesi, positiva al Covid-19 e trasferita d’urgenza al Salesi dove si trova ricoverata, in isolamento in una stanza attrezzata insieme alla madre anche lei positiva, le sue condizioni non sono gravi. È morto invece per Covid un sessantenne di San Benedetto.

