Posti auto gialli a Sant’Agostino, solo a pagamento in via Torricella. Ecco cosa cambia a Porta Cartara

ASCOLI - Nel giorno dell’avvio di una nuova fase per la sosta in città, arrivano anche alcune piccole deroghe all’accordo integrativo tra Arengo e Saba, per andare incontro, in particolare, ad alcune esigenze dei residenti del centro storico.

Nello specifico, infatti, con l’ordinanza dirigenziale di attivazione da oggi delle nuove tariffe ridotte e delle nuove zone miste, si è deciso di intervenire anche sull’utilizzo di alcuni posti realizzati sia in piazza Sant’Agostino che nella zona di Porta Cartara, oltreché in via Porta Torricella, a ridosso dell’omonimo parcheggio di struttura. Nello specifico, il provvedimento varato dall’Arengo definisce il mantenimento delle strisce gialle in sei stalli già presenti in piazza Sant’Agostino, anziché trasformarli in posti a zona mista, tutelando quindi maggiormente i residenti del centro.

Contestualmente, proprio per controbilanciare gli equilibri dell’accordo raggiunto con la Saba, si è deciso di trasformare in sette stalli blu esclusivi, quindi solo per utenti a pagamento, quelli previsti come misti lungo via Porta Torricella, ovvero la via che collega il parcheggio che si trova sul Castellano.

Quindi, si riservano ai residenti in esclusiva i posti nel cuore della città, ovvero in piazza Sant’Agostino, rispetto a quelli di via Torricella, molto più decentrati e quindi meno utili per chi abita in pieno centro. Altro provvedimento attivato, quello che specifica l’utilizzo dei posti blu misti realizzati in via Mediterraneo a Porta Cartara saranno utilizzabili solo ai possessori di permessi Ztl 1, 2 e 3 ma col settore F, ovvero a coloro che risiedono in via Mediterraneo, in via Ionio e in via Tirreno. In pratica, saranno posti al servizio di chi abita proprio in queste tre vie a Porta Cartara. Una rimodulazione aggiuntiva che viene attivata proprio oggi, in coincidenza con l’avvio dell’accordo integrativo complessivo raggiunto tra Arengo e Saba. E sempre da oggi possono essere attivati anche gli abbonamenti speciali (scontati) a Torricella ed ex Gil per chi lavora in centro o a Campo Parignano.

