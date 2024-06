ASCOLI Trascorsa la notte di baldoria (dove il sindaco, soprannominato Lu Benz, ha indossato la maglia per ricordare la sua gavetta iniziata da giovanissimo come benzinaio), Marco Fioravanti si è messo subito in moto per dare seguito ai suoi primi impegni elettorali. Sopralluogo quindi alla scuola primaria di Monticelli per il prossimo trasloco degli studenti alla media Don Bosco e poi gli altri impegni. Ma sull’agenda del primo cittadino c’è il primo ostacolo da superare: la composizione della prossima giunta.



I requisiti



«Mi prenderò alcuni giorni per riflettere, così da ragionare bene sul miglior gruppo da allestire per i prossimi cinque anni - dichiara il riconfermato sindaco - Sicuramente andranno presi in considerazione sia i voti ottenuti dai singoli candidati e dalle varie liste civiche sia le qualità umane e professionali di ciascuno, nonché la capacità di saper fare squadra per continuare a lavorare nell'unico interesse della crescita della nostra fantastica città». Rispetto all’ultima giunta sono diversi gli addii: nella Lega non sono stati eletti gli assessori Dario Corradetti (Bilancio) e Monia Vallesi (delega agli eventi), l’ex assessora alla qualità della vita, Maria Luisa Volponi, capolista di Ascoli Green è la prima dei non eletti. Riconfermati invece gli assessori uscenti Nico Stallone (Lega), Massimiliano Brugni (Noi Ascoli), Marco Cardinelli (Fratelli d’Italia), Gianni Silvestri (Forza Ascoli), Donatella Ferretti (Forza Ascoli) e il presidente del consiglio comunale uscente, Alessandro Bono (Fioravanti Sindaco).

Il primo nodo da sciogliere è quello delle quote rosa. Data per probabile la riconferma in esecutivo di Donatella Ferretti, forte delle oltre quattrocento preferenze ottenute, le altre assessore potrebbero essere Francesca Pantaloni in quota Fratelli d’Italia, partito che ha ottenuto 6 seggi e Laura Trontini della lista Fioravanti Sindaco (5 seggi). In ballottaggio Patrizia Petracci della Lega (il Carroccio è passato da cinque a tre consiglieri comunali), Giovanna Cameli di Noi Ascoli (tre consiglieri eletti in assise) e Manuela Di Micco (sorella di Massimiliano della lista Noi Moderati per Ascoli). Assessorato blindato per Marco Cardinelli di Fratelli d’Italia, in virtù delle sue mille preferenze. Papabili assessori Nico Stallone (primo degli eletti nella Lega), Luigi Lattanzi (Pensiero Popolare Piceno, eletto assieme al fratello Attilio) , Massimiliano Brugni (primo di Noi Ascoli) e Gianni Silvestri (Forza Ascoli) che dopo avere infranto il record della sesta elezione in consiglio comunale potrebbe ottenere anche il primato del maggior numero di incarichi consecutivi (sei) in giunta sotto le amministrazioni Celani 1 e 2, Castelli 1 e 2, Fioravanti 1 . Riconoscimento da assegnare anche ad Alessandro Bono, dopo l’exploit elettorale. Probabile un rimescolamento delle deleghe.



Gli strapuntini



Chi non troverà spazio nella squadra di Palazzo Arengo (compresa la presidenza), potrà essere comunque ricompensato con qualche incarico negli altri enti, vista la schiacciante vittoria della maggioranza. Ieri mattina sono iniziati i controlli del seggio centrale per la somma dei dati delle 52 sezioni e la proclamazione ufficiale del risultato. Entro oggi la proclamazione di sindaco e consiglieri eletti.