Quintana, Innocenzi fa 13 Porta Solestà conquista il palio in notturna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Il marziano Luca Innocenzi di Porta Solestà centra il 13 e regala al sestiere di Porta Solestà il 31esimo Palio (di Pierluigi Pavoni) della storia. Un successo condito dal record di pista e di tornata messo a segno durante il primo turno di assalti. Una vittoria con 1986 punti mai in discussione con il divario che si è ampliato nel corso della Giostra. Il suo fido Love Story non ha tradito le attese e per la seconda volta consecutiva lo ha condotto al successo. Fieri antagonisti Mattia Zannori di Porta Maggiore, ottimo secondo con il ragguardevole punteggio di 1946 punti e l’esordiente ascolano Lorenzo Melosso di Porta Romana, il neroverde e l’ha messa tutta ma contro il campionissimo gialloblù di stasera c’era davvero poco da fare. Melosso si ê sciolto strada chiudendo al quarto posto. Davanti a lui Fabio Picchioni di Piazzarola. Il biancorosso ê stato netto al bersaglio, il rossazzurro ha ottenuto un triplo 80 e non è riuscito a mantenere la posizione sul podio. Massimo Gubbini di Porta Tufilla ha chiuso al quinto posto; Ultimo Riccardo Raponi di Sant’Emidio. Gli ultimi due hanno cambiato cavallo all’ultima tornata.