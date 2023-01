ASCOLI - Progettazione al via per ridisegnare tutta l’area nevralgica, a Porta Romana, tra la storica Porta gemina e l’ex tirassegno. L’Arengo tira dritto, dopo aver affidato lo specifico incarico tecnico, verso la realizzazione della nuova ed attesa piazza nell’area vicina al sestiere rossazzurro, di un hub con aree di sosta e per la ricarica delle bici elettriche e per informazioni digitali sul traffico oltre a una riqualificazione con ripavimentazione in travertino e una nuova illuminazione per valorizzare proprio quella che storicamente era la porta d’ingresso alla città da ovest.

Porta gemina, quindi, verrà trasformata in un nuovo punto di attrattività turistica. Un’opera pianificata dal sindaco Marco Fioravanti insieme all’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli e finanziata con circa mezzo milione di euro grazie ai fondi ottenuti nell’ambito del bando Iti 1 (con la proposta “From past to smart” rimodulata) che rappresenta il secondo stralcio dei lavori già avviati a Porta Maggiore con la nuova pista di viale Croce. Con questi ultimi che si estenderanno anche a piazza Immacolata per creare un altro hub sul piazzale davanti alla chiesa di santa Maria Goretti e riqualificare anche l’attuale percorso ciclabile in corso Vittorio Emanuele. Andando, quindi, alla fine, a creare un nuovo tracciato ciclopedonale tra i due quartieri rispettivamente ad est e ad ovest del centro storico.



Via libera, dunque, al progetto voluto da Fioravanti e Cardinelli e relativo a tre interventi importanti nel quartiere di Porta Romana sia per l’aspetto della socializzazione e miglioramento della vivibilità del quartiere che per l’aspetto dei collegamenti e della valorizzazione turistica. Un tassello importante, innanzitutto, è quello che riguarda la riqualificazione di Porta gemina e, in particolare, dell’area sottostante lo storico manufatto di accesso alla città che finora era rimasto asfaltato e anche trascurato. In questo senso, si andrà anche a ripavimentare lo spazio sottostante la storica porta in muratura con lastre di travertino per restituire dignità alla zona. E al tempo stesso si andrà a realizzare uno specifico impianto di illuminazione che possa esaltare la bellezza dell’antico manufatto, rendendo quindi più attrattivo anche per i visitatori della città. Gli altri due interventi, invece, riguarderanno l’area più ad ovest, ovvero quella all’interno dell’ex tirassegno, tra la sede del sestiere di Porta Romana e il parco pubblico con annessi impianti sportivi. In quello spazio verrà realizzata la nuova piazza, già programmata da tempo, che diventerà un punto di aggregazione per il quartiere a cui si affiancherà, nelle vicinanze la creazione di un hub per bici con ricarica e informazioni digitali.



Nel frattempo, il sindaco e l’assessore Cardinelli hanno sbloccato l’incarico progettuale per realizzare quattro ecomobility point, ovvero nuove aree per la sosta e la ricarica di bici elettriche con strutture digitali per informazioni a cittadini e visitatori nelle tre frazioni di Piagge, Castel Trosino e Venagrande e in una ulteriore zona in città. Ed è prevista anche l’autoproduzione di energia, nei 4 punti, con impianti fotovoltaici. Si tratta di un’opera finanziata per 150mila euro grazie al bando Pinqua. La città punta, dunque, ancora sulla mobilità sostenibile oltreché sulla valorizzazione delle bellezze del territorio a fini anche turistici. Infine, sono stati avviati e sono ormai arrivati alla fase finale i lavori per la riqualificazione del parco di largo delle Peonie a Monticelli. Parco che potrà essere riaperto dopo la prevista sostituzione dei giochi per i bimbi non più a norma.