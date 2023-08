ASCOLI Si procede verso il completamento del nuovo parcheggio su via Tevere nel tratto che va da dopo il ponte di San Filippo verso il quartiere di Monticelli. Il cantiere, partito ormai da circa una decina di giorni, sta procedendo con la realizzazione degli stalli per la sosta con relativo muretto di protezione, mentre sul lato opposto si andrà poi a realizzare il nuovo tratto di pista ciclabile che, nella strategia complessiva, andrà a collegare proprio il popoloso quartiere periferico con la stazione centrale.

APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIO Calciatore, allenatore, icona: Ascoli, le Marche e il calcio piangono per la morte di Carlo Mazzone

E trattandosi di una zona comunque molto transitata, tra il ponte di San Filippo e l’area tra via Tevere, Croce di Tolignano e il tratto più ad est di via Zeppelle, si è resa necessaria un’ordinanza che va a regolamentare la viabilità con qualche modifica e qualche disagio per i cittadini. Ad esempio, qualcuno segnala difficoltà per i pedoni nel transitare proprio laddove in questi giorni, per il cantiere, si crea una sorta di collo di bottiglia con transito alternato. L’obiettivo, a questo punto, è riuscire ad accelerare il più possibile per concludere l’intervento e dotare la città di due nuove infrastrutture, ovvero parcheggio e tratto ciclabile, oltreché ripristinare la normalità dei flussi veicolari.



Gli stalli



Il lavoro in corso in questa fase riguarda, come detto, la realizzazione di stalli per la sosta delle auto in via Tevere, sul lato sinistro per chi si dirige verso Monticelli.Inoltre, opera principale, si andrà a realizzare il nuovo tratto di ciclopedonale avente larghezza minima pari a 2 metri con conseguente allargamento della sede stradale. Previsto anche lo spostamento della pensilina per la fermata degli autobus in corrispondenza del ponte sul fosso Pecoraro in via Tevere, così come si realizzeranno sempre in via Tevere anche due attraversamenti pedonali a raso. Tutto l’intervento verrà completato con la sostituzione e lo spostamento di 5 pali della luce per migliorare l’impianto di illuminazione nel tratto in questione. L’importo per la realizzazione è di 180mila euro.

La regolamentazione della circolazione nella zona interessata dai lavori in via Tevere è diversificata in due fasi. In questa prima fase, in corso, sul lato nord di via Tevere sono previsti il divieto di sosta e il restringimento di carreggiata per la realizzazione del parcheggio. Una volta conclusi gli interventi della prima fase si procederà con la realizzazione della pista ciclo-pedonale sul lato sud di via Tevere (tra via di Tolignano e via delle Primule) prevedendo divieto di sosta su via Tevere, Qualche cittadino, nel frattempo, segnala l’impossibilità di procedere a piedi su entrambi i lati nel tratto del restringimento della carreggiata così come i lavori effettuati recentemente sul ponte di San Filippo.