Ponte di San Filippo messo in sicurezza, sarà chiuso dal 1 luglio per sei mesi

ASCOLI - Scatta l’operazione, non più rinviabile, della messa in sicurezza della curva sul ponte di San Filippo, laddove in passato si sono registrati incidenti e un’auto ha rischiato quasi di finire nel sottostante fiume Tronto.

Adesso c’è una data certa: giovedì 1 luglio, infatti, ci sarà la consegna del cantiere all’impresa che si è aggiudicata l’appalto e da quel giorno scatterà anche la necessaria chiusura al traffico del ponte. Una interdizione che, come ribadito anche ieri nell’ultima riunione tecnica, è indispensabile per poter effettuare l’intervento senza mettere a rischio la pubblica incolumità. Quindi una soluzione che non rende possibili alternative.



Per tutto il perdurare dei lavori, considerato che in base all’appalto sono previsti 180 giorni ma si cercherà di velocizzare, il collegamento tra Monticelli e San Filippo non potrà essere garantito. Unica eccezione sarà rappresentata dalla realizzazione di un percorso protetto, molto ridotto, per consentire esclusivamente agli abitanti della zona di poter uscire e rientrare a casa. L’Arengo, su questo fronte, ben comprendendo i disagi che si verranno a creare durante il periodo dei lavori, ha deciso di assumersi la responsabilità di sbloccare il cantiere mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini. Considerando che la scelta non era più rinviabile anche alla luce dei cedimenti del versante sottostrada, verso il fiume.



Con la consegna del cantiere il 1 luglio, potrà partire l’intervento di sistemazione di una curva molto pericolosa, anche per l’angolazione della stessa, e a forte rischio incidenti oltreché con un versante con qualche criticità. Per questi motivi e per il rischio anche di un peggioramento della situazione, il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, hanno voluto accelerare, prima che si aggravassero ulteriormente, per eliminare le criticità di una infrastruttura fondamentale per il collegamento tra Monticelli, la zona di San Filippo e il centro cittadino. A confermare i rischi per gli automobilisti, già in passato, si era registrato qualche incidente anche con la paura di veder ripiombare un’auto nel fiume sottostante. Si interverrà, quindi, andando a riprofilare il tracciato stradale mettendolo in sicurezza, anche con la realizzazione di una parete protettiva, lungo il versante verso il fiume, di circa 10-12 metri.



Pur valutando ogni possibile soluzione alternativa, alla fine i tecnici hanno ritenuto necessaria una interdizione totale del transito veicolare, sul ponte, durante il periodo dei lavori, alla luce dei potenziali rischi per la pubblica incolumità. Sul fronte della tempistica si tenterà di accelerare rispetto ai 180 giorni previsti per il completamento, ma è chiaro che, inevitabilmente, si creeranno disagi per la circolazione in città. Considerando il fatto che sono numerose le vetture che quotidianamente transitano sul ponte di San Filippo. Ponte che, purtroppo, dovrà essere nuovamente chiuso alla viabilità, per motivi di sicurezza dopo il lungo periodo dei lavori per la riqualificazione della struttura, con inserimento del percorso ciclo-pedonale, nelle precedenti legislature.

