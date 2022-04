Pandemia e guerra fanno paura, il questore Modeo assicura massimo impegno per gestire l'emergenza sociale

ASCOLI - Dopo due anni in cui, a causa della pandemia, le celebrazioni si erano tenute in forma decisamente ristretta, la Polizia di Stato torna a festeggiare in occasione del 170° anniversario della sua fondazione e la Questura di Ascoli ha scelto di farlo nella suggestiva cornice del Teatro Ventidio Basso, alla presenza delle massime autorità ecclesiastiche, civili e militari della provincia, dei sindaci e anche degli studenti di alcune scuole primarie e secondarie del Piceno.

Una cerimonia sobria in cui è stato evidenziato l’impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato che in questi ultimi anni hanno garantito costantemente servizi sul territorio per fronteggiare l’emergenza sanitaria tanto da indurre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a concedere alla bandiera della Polizia di Stato la medaglia d’oro per i meriti civili per le attività svolte durante la pandemia.



A questo, poi, negli ultimi tempi, si è aggiunto i servizi resisi necessari per controllare il territorio e garantire la sicurezza a seguito del conflitto scoppiato in Ucraina. «Le condizioni generali, la pandemia e la guerra in Ucraina ci consegnano una serie di riflessioni profonde - sottolinea il questore di Ascoli, Vincenzo Massimo Mordeo -. Con questo anniversario, vogliamo essere vicini ancor di più alla gente, alla popolazione di Ascoli e del territorio provinciale e fare sempre il meglio per poter garantire una qualità della vita a livelli più elevati possibili».



Una attività, quella della Polizia, che proseguirà senza sosta. «L’obiettivo è garantire ancora migliori standard della qualità della vita per il territorio piceno, superare le tensioni sociali che ci sono, gestendole al meglio senza mostrare i muscoli ma essendo vicini al cittadino e quanto più presenti sul territorio». Arrivato da pochi mesi alla guida della Questura di Ascoli dove ha raccolto il testimone da Alessio Cesareo trasferito a Pavia, Modeo ha già avuto modo di conoscere il territorio piceno: «Ho avuto delle sensazioni positive - evidenzia - ho trovato gente operosa e disponibile e noi siamo chiamati ad essere pronti a fronteggiare le nuove sfide che si presentano quotidianamente».



Nell’ultimo sono state consegnate anche le onorificenze e le ricompense al personale che si è particolarmente distinto in operazioni di polizia giudiziaria o di soccorso pubblico. Ad Ascoli sono state concesse una promozione per merito straordinari; 18 encomi solenni; 24 encomi; 41 lodi ad altrettanti poliziotti e nel corso delle celebrazioni di ieri al Ventidio Basso sono stati consegnati: un encomio solenne al sostituto commissario Claudio Tacconi; gli encomi al vice questore Andrea Crucianelli, ai commissari capo Fabrizio Antonucci e Giancroce Di Carlo, al sostituto commissario Stefano Lauretani, al sovrintendente capo Fausto Alimandi, al vice sovrintendente Giorgio Alimandi e all’assistente capo coordinatore Antonio Conocchioli. Un attestato di lode è stato consegnato al vice ispettore Loriana Di Giacinti. Sono state infine premiate anche le scolaresche degli istituti primari e secondari della provincia che hanno partecipato alla selezione nazionale del concorso “PretenDiamo legalità”.

