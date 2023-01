ASCOLI - Si è spento ieri mattina, all’età di 89 anni, il generale dell’Esercito Vincenzo Poli. Nato ad Ascoli, dopo aver frequentato il liceo classico Stabili nel capoluogo piceno si trasferì all’Accademia militare di Modena. Da qui ha avuto inizio la sua carriera militare che lo ha visto nel corso degli anni ricoprire incarichi prestigiosissimi in tutto il territorio italiano fino a diventare un generale dell’Esercito italiano.

Una volta posto in congedo per raggiunti limiti di età, Vincenzo Poli ha deciso di tornare nella sua città natale di cui conosceva la storia antica e quella di ogni singola pietra con la quale era stata costruita. Membro attivo fin dalle origini della locale sezione del Fai Fondo ambiente Italiano, era anche un esperto costruttore di meridiane ed un appassionato apicoltore. Lascia la moglie Olga, il figlio Alessandro, i fratelli, le sorelle e i familiari tutti. I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle ore 15 presso la chiesa di San Serafino da Montegranaro, in via dei Cappuccini nel quartiere di Borgo Solestà.