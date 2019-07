Ragazzo di 21 anni cade dal balcone al terzo piano, è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un giovane di 21 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzoni di Ascoli dopo essere caduto dal balcone di un appartamento al terzo piano di una palazzina dell'Erap (case popolari) nella frazione di Poggio di Bretta. Il ragazzo è stato soccorso dagli inquilini che hanno allertato immediatamente il 118. Sul posto è intervenuta l'ambulanza che ha provveduto a trasportare il giovane al vicino ospedale dove è giunto in codice rosso a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.