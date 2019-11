Ascoli, l'impasto con la salvia conquista i giudici: è Armando di "E' bona furia" il nuovo "Pizza Hero"

ASCOLI - La pizzeria È bona furia di via Angelini ha vinto la tappa ascolana di Pizza Hero, il programma condotto da Gabriele Bonci, andato in onda domenica sul Nove. Il titolare Armando e la collaboratrice Martina hanno conquistato il palato dell’istrionico fornaio romano con un pane aromatizzato alle noci e ai mirtilli e con una pizza con impasto a base di salvia.

Alla sfida finale sono giunti i fratelli Andrea e Ramona della pizzeria Rete in piazza Ventidio Basso, che hanno proposto un pane integrale con il formaggio e una pizza alla romana con la coppa. Alla puntata hanno partecipato anche i coniugi Alessandro ed Elisa di Peccato di gola. I titolari dell’attività in corso Vittorio Emanuele hanno proposto un calzone integrale farcito, che ha riscosso i complimenti di Bonci, ma non è riuscito a portarli in finale. Nel suo quartier generale allestito nell’ex chiesa di Sant’Andrea, Bonci si è complimentato con i due fornai finalisti, elogiando Armando ed Andrea per la bontà dei loro prodotti. Alla fine, tuttavia, i duemila euro in gettoni d’oro sono andati ad Armando. La puntata dedicata ad Ascoli ha tenuto incollati al televisore 393mila spettatori, per uno share di 1.50%. Armando sarà domani e giovedì a Venezia a supporto dei tecnici della Grande molini italiani per la formazione degli istruttori di Pizza new school e presenterà la teglia vincitrice della puntata che ha ribattezzato “La mia terra - Sapori d’autunno”.

