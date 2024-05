ASCOLI Auto parcheggiate sui marciapiedi o addirittura sulle aiuole, davanti ai portoni e persino nel bel mezzo della carreggiata: uno scenario che, seppur con l’alibi dei cantieri, sta diventando insostenibile e mette a repentaglio ogni giorno la viabilità cittadina e la vivibilità dei residenti, in particolare nel centro storico. Proprio nel cuore della città, dove le impalcature spuntano come funghi, si concentra la battaglia contro una sosta selvaggia che rischia di paralizzare la circolazione.

Adesso si è entrati nella fase dei controlli serrati, da parte della polizia locale, in tutte le zone critiche del centro cittadino e, in particolare, nella zona nord-ovest. Anche con le sanzioni per evitare che le vetture parcheggiate senza il rispetto delle regole impediscano il regolare transito. Tra le zone più critiche, anche per i tanti cantieri presenti, figurano via Angelini, Porta Romana, via dei Soderini e le strette vie limitrofe, Lungo Tronto, via delle Canterine, via della Fortezza.

Controlli a tappeto

Lo scenario che è venuto a crearsi in centro storico - per la presenza di un numero sempre crescente di cantieri i quali purtroppo sempre più spesso accompagnati dalla sosta selvaggia - ha richiesto una concentrazione e un potenziamento dei controlli sulla strada, con contravvenzioni elevate nei confronti di chi trasgredisce i divieti. «In questa fase – spiega Federico Durante, sostituto commissario della polizia locale che segue e coordina i controlli degli agenti – abbiamo concentrato le verifiche su strada nel centro storico proprio perché è lì che c’è una consistente presenza di cantieri e, spesso, in concomitanza di vie strette e, quindi, con maggiori problemi di percorribilità da parte di mezzi e pedoni. Questo si riscontra in particolare nella zona nord-ovest. Stiamo intervenendo in tutte quelle vie dove molte auto vengono quotidianamente lasciate in sosta in maniera irregolare, creando criticità per la viabilità e problemi anche per i residenti. Molti automobilisti parcheggiano la propria vettura anche sui marciapiedi o sulla carreggiata, rischiando di bloccare il transito veicolare e dei mezzi di soccorso. Stiamo effettuando controlli anche più volte al giorno in ogni zona. Soprattutto dove ci sono più cantieri nello stesso punto, con segnaletica apposta dalle imprese spesso non adeguata a garantire la fluidità del traffico».

Le zone critiche

Sono diverse, attualmente, le zone che richiedono lo svolgimento di costanti sopralluoghi da parte degli agenti della polizia locale. «Tra le zone dove è indispensabile intervenire, ora, – sottolinea il sostituto commissario Durante – c’è sicuramente via Angelini, dove sul lato nord ci sono quattro cantieri e notevoli flussi di traffico dopo la riapertura di corso Trento e Trieste. Bisogna quindi assolutamente evitare, per garantire il doppio senso, la sosta selvaggia delle auto. Altra zona critica è quella di Porta Romana, tutt’attorno alla rotatoria dove si parcheggia ovunque, anche sulla carreggiata, vicino alla rotatoria o a ridosso dei marciapiedi. In questo caso c’è già un’ordinanza che prevede l’istituzione di spazi di sosta a tempo proprio per poter regolamentare la situazione una volta realizzata la segnaletica. Anche sul Lungo Tronto Bartolomei, a seguito di un controllo serale, abbiamo emesso 23 avvisi ai titolari di altrettante auto in sosta sui marciapiedi o addirittura sulle strisce pedonali. Ma ci sono diverse altre zone che, come polizia locale, teniamo sotto controllo, specie in vie strette come via dei Soderini, via delle Canterine e via della Fortezza, considerando che tanti altri cantieri sono in arrivo».

