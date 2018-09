Travolge una donna e fugge Scatta la caccia al pirata inseguito a piedi dai testimoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Ha investito una donna che stava attraversando la strada e non si è fermata facendo perdere le sue tracce. È quanto avvenuto ieri, a metà mattinata, nel popoloso quartiere di Porta Maggiore nei pressi di piazza Immacolata. Erano da poco passate le 11 quando una donna sulla sessantina si stava accingendo ad atraversare via Murri, sulle strisce pedonali tra la tabaccheria e il Bar Parigi, quando è sopraggiunta una Fiat Panda che proveniva da via Kennedy e ha svoltato a destra in direzione dell’incrocio con viale Indipendenza. Probabilmente, la donna che era alla guida dell’utilitaria si è accorta troppo tardi della presenza della signora sulla carreggiata e non è riuscita ad evitarla, facendola cadere sull’asfalto. Il tutto sotto gli occhi di alcuni passanti che hanno assistito alla scena ed hanno visto l’auto investitrice che, invece di fermarsi, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi in direzione di piazza Immacolata. Qualcuno ha anche provato a correre dietro all’automobile per avvertire la conducente di ciò che era accaduto e farla fermare per prestare soccorso ma, purtroppo, senza successo. Fondamentale potrebbe rivelarsi la testimonianza di alcune persone che nella concitazione del momento sarebbero riusciti a prendere, almeno parzialmente, il numero di targa dell’automobile.