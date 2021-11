Buoni spesa per 80mila euro, il commercio prova a volare. I voucher saranno validi solo nelle attività convenzionate

ASCOLI - Buoni acquisto per un valore complessivo di 80mila euro da spendere da ora fino alla fine di dicembre nelle attività commerciali cittadine che aderiranno: questo il nuovo importante sostegno che l’azienda Hp Composites ha deciso di mettere in campo, d’intesa con l’Arengo, per dare una mano alla ripresa del settore dopo il contraccolpo del Covid. E stavolta, sempre ricorrendo alle agevolazioni per il welfare aziendale e attraverso una stretta di mano tra l’amministratore Abramo Levato e il sindaco Marco Fioravanti, l’aiuto sarà decisamente più importante rispetto al primo esperimento attivato lo scorso anno: se tutti i voucher saranno utilizzati si potrebbe passare, infatti, da un’erogazione di 13.200 euro nel 2020 agli 80mila euro di quest’anno.

Il pacchetto

Il che, tradotto in termini pratici, significa che ai circa 600 dipendenti della Hp Composites saranno ora distribuiti migliaia di voucher da spendere (si tratterebbe di 4mila buoni da 20 euro ciascuno). Un’operazione intelligente che si pone l’obiettivo di contribuire ad aiutare tutte le attività aderenti: attualmente più di trenta, che sono inserite nello specifico elenco, ma con il termine per essere inseriti, attraverso l’Arengo, che resta aperto.



Il sostegno al commercio

L’idea messa a punto lo scorso anno, dall’amministratore Levato in accordo con il sindaco, proprio con l’obiettivo di aiutare le realtà commerciali della città colpite duramente dalla grave emergenza sanitaria del Covid, ora viene potenziata ulteriormente, come detto, con un netto incremento della somma messa a disposizione dalla Hp Composites utilizzando gli sgravi per il welfare aziendale. L’obiettivo dell’operazione, condiviso dall’Arengo, è quello di perseguire una politica economica territoriale per supportare e favorire gli esercizi commerciali cittadini, ma anche generando una ricaduta sociale ed economica sulle stesse attività e, indirettamente, sull’intero territorio. Le attività aderenti, infatti, accetteranno i voucher dei dipendenti dell’azienda e poi potranno consegnarli al Comune per ottenere il corrispettivo in denaro del valore dei buoni incassati. Soldi che l’Arengo andrà a coprire con l’erogazione della somma dovuta da parte della stessa Hp Composites. Nella prima ondata di emissione dei buoni acquisto, come detto, la somma totale erogata dall’azienda era stata di 13.200 euro, per un totale di 660 buoni da 20 euro. E quest’anno i numeri sono decisamente più alti, trattandosi di una disponibilità di 80mila euro.



Le attività aderenti

E adesso i voucher nominativi (per un valore massimo di 200 euro per ogni dipendente dell’impresa) potranno essere spesi per l’acquisto di beni e servizi nelle attività che hanno aderito all’iniziativa rispondendo alla manifestazione di interesse dell’amministrazione comunale nello scorso mese di giugno e che, comunque, potranno ancora aderire non essendo stato fissata una scadenza. Considerando che attualmente sono più di trenta le attività che hanno risposto all’appello e sono state inserite nell’apposito elenco predisposto dal Comune, ma che si auspica possano aumentare, considerando che lo scorso anno ad accettare i voucher erano complessivamente 67 esercizi commerciali.



L’utilizzo dei voucher

I voucher aziendali della Hp Composites potranno essere consegnati da ogni dipendente che ne sia in possesso a qualsiasi esercizio commerciale che ha aderito. I punti vendita o esercizi aderendo dovranno, alla ricezione di ogni buono, apporre la data di utilizzo e la firma. I buoni per gli acquisti dovranno essere utilizzati inderogabilmente entro il 31 dicembre. Solo le attività aderenti, con sede all’interno del territorio comunale, potranno accettare i voucher per poi ottenere il relativo rimborso. Si tratterà, dunque, di un importante impatto economico, per una previsione di 80mila euro, che andrà ad incidere comunque sul monte acquisti sul territorio cittadino relativo a tutto il periodo da ora fino alla fine dell’anno. Allo stesso tempo, la distribuzione dei buoni acquisto sarà un gradito regalo per i circa 600 dipendenti della Hp Composites che avranno la possibilità di avere una sorta di bonus dell’azienda da utilizzare per lo shopping prenatalizio e durante le festività. In tal senso, lo stesso sindaco Fioravanti aveva anche auspicato che altre aziende possano avviare iniziative simili per aiutare ancora di più il commercio ascolano.

