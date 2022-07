ASCOLI - La disponibilità di Arengo e Demanio a muovere le pedine, sulla scacchiera di una importante rifunzionalizzazione e valorizzazione degli immobili di loro proprietà, c’è. E per la prima volta si sta ragionando, con il sindaco Fioravanti seduto al tavolo con i rappresentanti dell’Agenzia demaniale, su un piano più ampio anche per arrivare a riqualificare e a individuare nuove destinazioni per diversi edifici presenti in città. Un dialogo aperto e continuo che sfocia ora anche in un primo atto concreto: la destinazione del compendio immobiliare comunale (composto da strutture ed aree) vicino al mattatoio civico, alla nuova sede del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

La disponibilità

L’amministrazione comunale, in tal senso, su specifica richiesta del Demanio ha formalizzato la propria disponibilità a cedere quella proprietà, con una formalizzazione del passaggio prevista a partire dall’agosto del 2024. Quindi ci sono tutti i tempi tecnici, ora, per confezionare il trasferimento di proprietà. Ma nell’ambito del confronto aperto, entrambe le parti hanno manifestato esigenze da soddisfare proprio in termini di immobili da utilizzare per varie funzioni: il Demanio, ad esempio, ha confermato di essere alla ricerca di una nuova sede per gli uffici del giudice di pace e quelli dell’Unep (l’Ufficio notifiche ed esecuzione protesti), mentre all’Arengo farebbe comodo poter utilizzare ancora il palazzo Colucci (che per tanti anni ha ospitato tutti gli uffici tecnici comunali) area esterna inclusa. Le soluzioni e le ipotesi di permute sul tavolo, dunque, sembrano essere molteplici.



La sede dei vigili del fuoco

Dall’inizio del 2022, in particolare, è emerso l’interesse dell’Agenzia del demanio di reperire aree ed immobili di proprietà pubblica da destinare proprio alla nuova sede dell’ufficio del giudice di pace e dell’Unep e a una nuova sede del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Necessità formalizzate poi a gennaio, dopo che l’Arengo a fine 2021, su input del sindaco Fioravanti che sta seguendo direttamente la questione, ha prodotto un elenco di immobili che potessero avere caratteristiche idonee ad ospitare le sedi di cui il Demanio necessita. Demanio che, rispondendo, ha evidenziato il proprio interesse ad acquisire il compendio immobiliare comunale a Castagneti, posto ad ovest del mattatoio civico. Un compendio attualmente occupato – secondo quanto si riporta nella specifica delibera della giunta comunale - «da 2 operatori del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, da spazi ad uso magazzino utilizzati da privati e associazioni, da depositi di materiali di proprietà comunale e da attività di ristorazione». Ed ora, dopo una specifica riunione a fine giugno, si stringono i tempi, con il benestare formale dell’Arengo alla cessione della proprietà in questione, per consentire al Comando dei vigili del fuoco di inoltrare la documentazione amministrativa e tecnica per il possibile spostamento della sede alla Direzione centrale risorse logistiche e strumentali del Ministero dell’Interno. Con la precisazione che «il rilascio della proprietà comunale, libera da persone e cose, dovrà avvenire non prima dell’estate 2024».



La strategia

La strategia più ampia che muove il confronto tra Arengo e Demanio, in ogni caso, va oltre la realizzazione della nuova sede dei vigili del fuoco. E prevede anche una ridefinizione dei rapporti, l’utilizzo e le destinazione di alcuni immobili (tra cui, come detto, palazzo Colucci), con la possibilità di effettuare permute di edifici con il reciproco obiettivo di ottimizzare le risorse, far fronte alle esigenze e favorire il pubblico interesse.