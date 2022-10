Scarcerato ma irregolare con numerosi precedenti: il Prefetto di Ascoli firma il decreto di espulsione

ASCOLI - Un decreto di espulsione immediata è stato emesso dal Prefetto di Ascoli Piceno a carico di un cittadino albanese scarcerato per fine pena la mattina di ieri, 19 ottobre.

La motivazione

Lo stesso, già gravato da precedenti penali per tentato omicidio aggravato, rissa ed evasione, risultata irregolare sul territorio nazionale. In virtù del decreto di espulsione l'uomo è stato condotto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gorizia in attesa del completamento della procedura.