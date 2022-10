Ascoli Piceno, ritrovato Michael Agostini: il cercatore di funghi finito in un dirupo

ARQUATA DEL TRONTO - È stato ritrovato poco fa in un dirupo il corpo di Maicol Agostini, il cercatore di funghi che si era perso in un bosco dei Monti Sibillini a Faete di Arquata del Tronto. Questa mattina era stata la moglie a rivolgere un disperato appello per le ricerche del marito.

Le operazioni di recupero

I vigili del fuoco di Ascoli Piceno stanno intervenendo dalle ore 13:30 circa per recuperare il ragazzo disperso da alcuni giorni tra la frazione di Faete e quella di Spelonga. Le operazioni di recupero del personale VVF sono effettuare da squadre si ricerca e SAF (speleo Alpini fluviali) supportate da un elicottero. Il tutto è reso difficili dalla zona particolarmente impervia.

Sul posto anche soccorso alpino, volontari e forze dell’ordine.

«Aiutatemi a ritrovare mio marito». È l'appello lanciato attraverso Facebook da Chiara Bonomo, moglie di Michael Agostini il 27enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) scomparso dallo scorso 11 ottobre sui boschi di Arquata del Tronto, fra le frazioni di Faete e Spelonga, sempre nell'Ascolano.

Ricerche in corso

Anche lei partecipa le ricerche che vedono impegnati da cinque giorni carabinieri, vigili del fuoco, il soccorso alpino e speleologico e diversi volontari. Nonostante anche l'ausilio di due elicotteri che hanno sorvolato l'area mercoledì, l'utilizzo di droni e di unità cinofile, di Agostini ancora non c'è traccia. L'uomo era andato ad Arquata a cercare funghi. «Conosce benissimo la zona visto che ci va da quando aveva 4 anni, lì ci sono proprietà di famiglia», spiega la moglie che non si capacita di quanto sta accadendo. «Mi pare assurdo non sia stato ancora ritrovato nonostante il grande impegno delle tante persone che lo stanno cercando e che ringrazio tantissimo». Chiara Bonomo esclude che il marito possa essersi allontanato volontariamente. «Non ne aveva alcun motivo. Spero tutto finisca bene».