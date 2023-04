Ascoli Piceno, "operazione makeover": sgominata maxi-truffa su bonus ristrutturazione facciate. Sequestri in serie

ASCOLI PICENO- Maxi truffa sui bonus per la ristrutturazione facciate sgominata dalla Guardia di Finanza ad Ascoli Piceno. Sequestrati beni per oltre 4 milioni di euro al termine di un'operazione complessa conseguente all'arresto di quattro persone avvenuto nel febbraio scorso (accusati di vari reati dalla truffa aggravata all'indebita compensazione).

L'operazione nel dettaglio

Le indagini hanno permesso di raccogliere varie prove su un meccanismo illecito, attuato ripetutamente attraverso false operazioni di ristrutturazione edilizie o rifacimento delle facciate condominiali, accompagnate dalla predisposizione di documentazione tecnico-amministrativa ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il tutto allo scopo di maturare, indebitamente, crediti di imposta per importi milionari da monetizzare poi, in un secondo momento, attraverso successive operazioni di cessione comunicate all’Agenzia delle Entrate. La Guardia di Finanza ha provveduto così al sequestro di 22 immobili (nei comuni di San Benedetto del Tronto, Monteprandone e Monsampolo) di cui alcuni schermati con Trust, due automobili, un autocarro, due moto, un orologio Rolex Datejust con indici in diamanti, arredamenti di pregio e disponibilità finanziarie di varia natura.