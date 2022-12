​Ascoli Piceno, si incendia una mansarda: pomeriggio di paura. Determinante l'intervento dei pompieri

ASCOLI PICENO- Grande paura ieri pomeriggio, 18 dicembre, intorno alle 17.30 per via di un incendio scoppiato in una mansarda di via Giacomo Leopardi a Colli del Tronto.

L'intervento

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che servendosi di due autobotti hanno domato le fiamme evitando che altre parti dell'immobile venissero colpite. La zona è stata poi messa in sicurezza. Non ci sono, fortunatamente, persone coinvolte.