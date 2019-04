Picchiato per un parcheggio Anziano automobilista insultato e ferito al volto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Momenti di apprensione ieri pomeriggio in piazza Immacolata nel quartiere Luciani. Erano circa le 16,30 quando un automobilista ha iniziato a suonare con insistenza il clacson, destando l’attenzione di molti residenti, perchè un giovane con il suo veicolo aveva parcheggiato davanti all’accesso a piazza Immacolata dopo essersi allontanato per recarsi in un negozio vicino. Al suo ritorno, l’automobilista di circa 60 anni, si è scagliato contro di lui insultandolo per avere parcheggiato in quella maniera ma dalle parole (pesanti) purtroppo si è passato alle maniere forti. Il giovane, infatti, aggredito verbalmente, ha reagito in maniera scomposta colpendo al volto l’automobilista. Quest’ultimo ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra perdendo copiosamente sangue dal volto. In piazza Immacolata, dopo pochissimi minuti, sono arrivati gli operatori sanitari che hanno provveduto a trasportare il ferito al pronto soccorso dove è giunto in codice 2, ovvero in condizioni di salute di media gravità. In piazza Immacolata anche gli agenti della polizia che hanno raccolto alcune testimonianze dei residenti. È molto probabile che il parcheggio contestato seguirà anche la strada del ricorso al palazzo di giustizia da parte dell’automobilista picchiato.