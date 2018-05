Vanno a fuoco due auto Supermercato evacuato per motivi di sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Due automobili sono andate a fuoco questa mattina ad Ascoli. Il primo incendio si è verificato intorno alle 11 in via Pacifico Mazzoni vicino al parcheggio dell'università nel quartiere della Piazzarola. L'automobilista ha visto uscire dellle fiamme dal cofano dell'ajuto e ha fatto in tempo ad abbandonare l'autovettura prima che prendesse fuoco. Il secondo incendio è avvenuto, invece, questo pomeriggio in viale Rozzi e allo stadio Del Duca nel parcheggio interrato di supermercato. Il supermercato per precauzione è stato fatto evacuare. In entrambi i casi sono stati i vigili del fuoco ascolani a domare in tempo le fiamme.