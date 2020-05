Piazza Sant’Agostino, ripartono i lavori ma il portone della chiesa cade a pezzi

ASCOLI - I lavori iniziati e poi sospesi per l’emergenza coronavirus per la riqualificazione di piazza Sant’Agostino hanno messo in subordine la risoluzione di uno dei principali problemi che la chiesa di Sant’Agostino presenta. Parliamo delle condizioni precarie in cui verte il portone d’ordine dorico frontonato al centro della facciata di sinistra della chiesa, quella che costeggia corso Mazzini.

Il portale, realizzato in occasione della costruzione della chiesa, risalente al secolo XII, da molti anni sta letteralmente cadendo in pezzi, purtroppo in uno scenario del centro, spesso transitato da turisti diretti verso il Polo di Sant’Agostino e piazza San Tommaso, sede del museo dell’arte Ceramica. I primi a dare l’allarme, tempo fa, furono proprio alcuni visitatori stranieri, mentre uscivano dal ristorante del Circolo Cittadino, il cui ingresso è situato proprio davanti al punto critico, l’entrata laterale dell’edificio tra romanico e gotico, che era già fatiscente agli occhi dei passanti.

Il tempio di Sant’Agostino, dopo essere stato chiuso per molte stagioni, lo scorso anno è stato al centro dell’inizio di un cantiere ancora in atto volto ad ingrandirne l’entrata principale, allo scopo di facilitare l’accesso alle cerimonie nuziali che la Diocesi ha in serbo di ripristinare nell’imminente futuro. Una decisione sposata subito dall’Arengo, anche allo scopo di riqualificare una piazza per troppo tempo penalizzata da spazi esigui, dal passaggio di un traffico veicolare incessante e soprattutto di un manto stradale devastato, caratterizzato da buche e avvallamenti.

Il nuovo volto della chiesa è stato voluto fortemente dagli ascolani e dagli stessi turisti, innamorati di una costruzione di grande bellezza, eretta originariamente dai frati agostiniani in onore del loro santo fondatore e all’interno costituita da tre lunghe navate, di sei campate con archi a pieno centro e bordi ad ovoli, sostenuti da otto pilastri crociformi. Lo sgretolamento del portone esterno laterale, oltre a creare pericolo per le autovetture parcheggiate nei paraggi lungo corso Mazzini, è stato nelle ultime estati anche un pessimo biglietto da visita per coloro che hanno frequentato le cene del sestiere di Sant’Emidio, il cui accesso è a pochi metri da una tale bruttura. «Non è solo triste a vedersi ma crediamo sia anche fonte di pericolo per chi vi transita a piedi, vicino ad un portone di legno decisamente pericolante» hanno evidenziato alcuni residenti dei palazzi vicini, che non comprendono come un simile gioiello architettonico, vale a dire la chiesa di Sant’Agostino, possa essere stato lasciato all’incuria per così tanto tempo.

