Ascoli, raid di ragazzini in un palazzo del centro storico

ASCOLI - Ancora un weekend di schiamazzi e atti vandalici da parte di adolescenti nei pressi di piazza Roma ad Ascoli. Dopo quanto accaduto la pazienza di alcuni condomini è finita e sembrerebbero intenzionati a sporgere denuncia per individuare i responsabili. In piena notte alcuni ragazzi sono riusciti ad entrare all’interno di un condominio in via Iannella: una volta nell’androne hanno buttato a terra alcune bici compiendo altri atti vandalici, urlando e correndo su e giù per le scale del palazzo. Fino a quando alcuni residenti, svegliati dal fracasso, sono usciti dai loro appartamenti mettendo in fuga i giovani. © RIPRODUZIONE RISERVATA