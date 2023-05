ASCOLI - In quella che ormai è stata ribattezzata la “città delle cento gru”, con centinaia di impalcature sul fronte privato per post sisma e superbonus, sono diversi anche quelli a matrice comunale, ovvero programmati dall’Arengo per la realizzazione di nuove opere pubbliche.

E a conti fatti, al momento, risultano almeno 15 gli interventi in fase di realizzazione, tra quelli più consistenti e strategici e altri mirati a migliorare la vivibilità nei quartieri e nelle frazioni. Ma se sono quasi costantemente sotto i riflettori opere di una certa importanza anche per i collegamenti e la viabilità, come la riqualificazione di corso Trieste e nella zona del ponte di San Filippo, sono in fase di realizzazione – in base alla programmazione dell’Arengo e agli indirizzi del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli - anche altri lavori attesi da tempo, come ad esempio il restyling di piazza Diaz, a Campo Parignano, con una vera e propria rimodulazione della funzionalità di quell’area. O come l’intervento in corso per realizzare il primo parco fluviale sul Tronto come nuovo punto attrattivo e di socializzazione. Una fase, dunque, in cui alcuni cantieri si avviano ormai verso la fase conclusiva.



«Stiamo portando avanti una serie di cantieri importanti – spiega l’assessore Cardinelli – al servizio di tutta la città e, comunque, oltre al centro storico anche in tutti gli altri quartieri e in tutte le frazioni. Oltre ai lavori attualmente in corso, sono già stati programmati tanti altri cantieri in tutte le zone del territorio comunale, dal centro a quelle più decentrate. Chiaramente, stiamo procedendo in maniera graduale per evitare troppi disagi ai cittadini». Tra gli interventi al centro dell’attenzione c’è innanzitutto la riqualificazione di corso Trieste, dopo decenni di attesa: in questo caso, entro giugno, meteo permettendo, si dovrebbe arrivare a una riapertura parziale per svoltare da nord verso la zona ex Carisap. Monitoraggi quotidiani da parte dell’Arengo per lo sblocco dell’intervento nella zona del ponte San Filippo, con complicazioni emerse durante i lavori e ora superate. Si ipotizza la conclusione dell’opera per fine giugno.



I lavori attualmente in corso, riguardano diversi quartieri della città. Tra questi spicca il cantiere aperto per il restyling di piazza Diaz, con una rimodulazione degli spazi, eliminando la vecchia cancellata e inserendo spazi per attività ludico-sportive, con spazio polivalente e giochi per i bambini secondo una nuova disposizione circolare, affiancati da spazi di aggregazione con panchine e altri arredi. Un intervento molto atteso dai residenti del quartiere di Campo Parignano, con un costo di circa 200mila euro, I lavori sono stati inevitabilmente rallentati a causa del perdurante maltempo, ma ci dovrebbe essere uno slittamento soltanto di qualche settimana. Spaziando in altri quartieri, nella zona di San Filippo, oltre ai lavori in zona ponte, si sta procedendo con la realizzazione del primo parco fluviale sul Tronto. Sempre in corso di esecuzione, i lavori che riguardano il tratto di pista ciclo-pedonale tra Porta Maggiore e il battistero, con intervento in piazza Immacolata. Altri cantieri aperti, quelli per il consolidamento delle mura storiche a Porta Romana, per la fontana di Porta Cartara, per i parchi giochi nella frazione di Piagge, a Tofare e in viale Indipendenza, per i marciapiedi sulla Provinciale Ancaranese, per la ciclovia verso la vallata e per la sistemazione della strada a Monterocco dopo quelle appena concluse a Poggio di Bretta e Vallesenzana.