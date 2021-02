Volano pugni e schiaffi fra gruppi di ragazzi in piazza del Popolo

ASCOLI - La voglia di incontrarsi e di trascorrere qualche ora insieme con gli amici, in tempi di pandemia rischia di alimen tare le tensione e creare qualche problema, soprattutto tra i più giovani. Non potendo ritrovarsi più nei locali per una pizza o per cenare insieme, i ragazzi hanno trovato soluzioni alternative.

Tra queste anche quella di fare scorte di alcolici al supermercato per poi consumarle in compagnia da qualche parte. Ma, in questo contesto, può accadere che le situazioni degenerino. Come avvenuto sabato scorso nei pressi di piazza del Popolo dove tra alcuni giovani è scoppiata una lite finita poi a schiaffi e pugni. Tutto è avvenuto in pochi minuti prima che la situazione tornasse alla normalità e uno dei protagonisti fosse costretto a ricorrere al ghiaccio preso da qualche bar presente nelle vicinanze, più per lenire il dolore delle botte rimediate che per sbollire gli animi.

