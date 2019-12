Ascoli, picchiato in piazza del Popolo per una ragazza: grave all'ospedale un 23enne

LEGGI ANCHE:

ASCOLI - È ricoverato all’ospedale di San Benedetto, il ragazzo di 23 anni che è rimasto coinvolto in una violentaal termine scoppiata in Piazza del Popolo della quale ha dovuto far ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso del Mazzoni dove è arrivato in gravi condizioni a bordo di un’ambulanza del 118. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del radiomobile che hanno provveduto a raccogliere le testimonianze di quanto accaduto. La lite è scoppiata intorno alle 22 tra due clienti che stavano trascorrendo la serata in uno dei locali diquando, all’improvviso, sono iniziate a volare parole pesanti per apprezzamenti pesanti su una donna. Il giovane è stato preso a pugni.