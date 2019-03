Botte in piazza dopo la festa di Carnevale Due giovani all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Finale movimentato, domenica notte in piazza del Popolo ad Ascoli dove alcuni ragazzi sono venuti alle mani tanto che due giovani di origine nordafricana hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso. Ad accendere ulteriormente gli animi è stato probabilmente anche l’alcol che sicuramente alcuni dei giovani che si sono resi protagonisti del fatto avevano in corpo. Sono stati proprio gli addetti della security a richiedere l’intervento di polizia e carabinieri quando gli animi si sono eccessivamente surriscaldati. Era da poco finito il concerto dei Pupazzi che aveva consentito a una gran quantità di gente di rimanere in piazza . Quando la musica è terminata, le persone con il passare dei minuti la piazza è andata via via a svuotarsi. A pochi passi dal palco, probabilmente per futili motivi, alcuni ragazzi sono venuti alle mani. Il personale della Top Security che aveva concluso il proprio servizio, per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Pochi minuti più tardi sia gli agenti della squadra volanti che i carabinieri sono giunti sul posto riuscendo a riportare la calma. I due contendenti sono finiti al pronto soccorso.