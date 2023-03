ASCOLI - Sarà un’estate densissima di eventi. A dominare la scena cittadina soprattutto gli appuntamenti caratterizzati dalle sonorità musicali dal vivo, ma non mancheranno la gastronomia, la danza e l’intrattenimento. Ad aprire il cartellone delle iniziative, la sera del 22 aprile, sarà la Festa in piazza ’80 ’90, che l’Arengo ha deciso di allestire nel salotto cittadino ad ingresso gratuito. Si tratta di vero e proprio dance party all’insegna della nostalgia, nel corso del quale un nutrito gruppo di valenti dee jay del territorio si cimenteranno in una selezione di brani che hanno fatto divertire in discoteca generazioni di giovani.

Subito dopo sarà la volta del ritorno di una manifestazione amata e rodata, quale è Fritto Misto, presente nel centro storico da 19 anni. Anche stavolta, la kermesse culinaria accompagnerà il ponte primaverile che va dalla festa della Liberazione del 25 aprile a quella dei lavoratori del 1 maggio. La rassegna nazionale di fritture più famosa, concepita da Stefano Greco, sarà di nuovo in piazza Arringo, con circa trenta specialità diverse di fritture. Dopo l’ottima ripresa avvenuta lo scorso anno, di scena saranno ancora le olive ascolane, lo gnocco fritto, il cuoppo napoletano, gli arancini, i cannoli siciliani, i panzerotti pugliesi, i supplì, il baccalà romanesco, il formaggio fritto pugliese. E non mancheranno le specialità internazionali. Dal 22 aprile al primo maggio la casa della manifestazione sarà ancora il Palafritto, la grande cucina che ospiterà cuochi provenienti da ogni dove. L’evento, da tempo impegnato nella sostenibilità ambientale e nella consapevolezza sul consumo alimentare, tra le novità di quest’anno prevede il “Fritto Misto Social Club”, un padiglione dove cuochi, produttori, musicisti, attori e scrittori si incontreranno per raccontare storie e aneddoti legati al cibo e al vino di vari territori, dando vita a situazioni inedite.



Nella prima parte del mese di giugno invece, il salotto cittadino sarà nuovamente palcoscenico del Memorial “Alessandro Troiani”, che appare ogni volta la serata più prestigiosa dell’estate ascolana, in grado di mettere insieme la ricerca scientifica con il talento di super big della canzone italiana. L’evento, nato 23 anni fa per ottenere fondi destinati all’Ail per la ricerca, da tempo vede alla direzione Dario Faini in arte Dardust, sempre accompagnato da artisti numeri uno nazionali: da Ermal Meta a Tommaso Paradiso, da Elodie a Mahmood, da Emma ad Elisa. Per l’imminente edizione si ipotizzano vari nomi tra gli ospiti, tra cui alcuni artisti del recente Sanremo “sponsorizzati” dall’autore, musicista e produttore ascolano, come Ariete, Madame e Lazza.



E ancora di sonorità dal vivo si parlerà successivamente, sia in merito alla Notte Bianca del centro storico, che la sera del 10 agosto vedrà affluire band ed artisti di strada nel cuore della città, sia con il ritorno dell’Ascoli Summer Festival, l’appuntamento che anche quest’anno porterà sotto riflettori giovani stelle del pop. Ad aprire la manifestazione, che in questa occasione verrà allestita all’Arena Squarcia e che andrà dall’11 al 13 agosto, sarà Bresh. Il cantautore genovese, che con il suo brano “Guasto d’amore” ha ottenuto la certificazione di disco d’oro e ha raggiunto la vetta della Top50 di Spotify Italia, il 12 agosto sarà ad Ascoli per essere protagonista della seconda serata del festival. «Dopo una stagione, quella del 2022, che dopo il Covid ha rappresentato un’estate pilota, quella di quest’anno sarà ricca di eventi di qualità per tutte le età» ha spiegato l’assessore comunale agli Eventi Monia Vallesi, che con il sindaco Marco Fioravanti sta attualmente mettendo a punto un cartellone ricco di appuntamenti. «A breve annunceremo le altre iniziative, a cominciare dai rimanenti artisti, che si esibiranno l’11 e il 13 agosto al “Summer Festival”» ha aggiunto l’amministratrice, ricordando le tante centinaia di persone presenti in piazza del Popolo ad ogni serata della prima edizione ed evidenziando di poter disporre ora anche dell’Arena Squarcia dopo i recenti lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo.