Fuori strada con l'auto dopo una curva Incidente all'ora di pranzo, muore a 58 anni

ASCOLI - Schianto mortale intorno alle due di pomeriggio sulla strada che dalla frazione di Santa Maria a Corte conduce al pianoro di colle San Marco ad Ascoli Piceno. Un automobilista di 58 anni, Ermanno Tarli, residente a Tronzano, nell'affrontare una curva, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada ed è morto sul colpo ed è finito in una scarpata. Quando gli operatori sanitari sono giunti sul psoto per l'uomo oramai non c'era più nulla da fare. Sul posto dell'incidente stradale ci sono anche le volanti della polizia di stato e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.