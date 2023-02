ASCOLI - Oltre 230 milioni di euro di investimenti per un totale di 150 interventi nel triennio, di cui ben 203 milioni da investire per 95 interventi previsti nell’anno in corso: questi i numeri principali del nuovo piano delle opere pubbliche per il 2023 e per il periodo 2023-2025 varato dalla giunta di Palazzo Arengo. Un programma di interventi corposo, quello messo a punto dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, che include anche interventi con finanziamenti molto consistenti, come il bando Pinqua.

APPROFONDIMENTI LE INFILTRAZIONI Piove a Palazzo dei Capitani. L’Arengo ci mette una pezza e interviene anche sulla struttura





Con il benestare dell’esecutivo comunale al programma annuale e triennale dei lavori pubblici, si sbloccheranno ora interventi definiti dal sindaco e dall’assessore Cardinelli di alta priorità per la città. Tra questi, in particolare, c’è l’intervento complessivo nell’area della storica Fortezza Pia, con un primo lotto mirato alla riqualificazione esterna della struttura, un secondo lotto finalizzato al restauro delle mura urbiche e poi un terzo e quarto lotto per la realizzazione della passeggiata archeologica lungo le stesse mura, sia a nord che a sud, fino ad arrivare alla zona di Porta Gemina passando anche nella zona sopra il teatro romano. Altro intervento importante, quello per la riqualificazione dell’area urbana all’ex Caserma Vellei, andando a completare il maquillage già avviato in passato in tutta quella zona, cui si aggiunge anche al ristrutturazione della palazzina ex Sauc.

Villaggio diversamente

Altre opere in evidenza, la realizzazione del “Villaggio diversamente”, il collegamento ciclabile tra via Tevere e il quartiere di Monticelli, la realizzazione del ponte sul fiume Tronto, gli interventi di adeguamento sismico (già avviati) degli istituti scolastici cittadini. E poi ci sono tutti gli interventi previsti con i finanziamenti Pinqua. Tra gli altri interventi programmati, la realizzazione di un’area camper, di cicloparcheggi e aree di sosta attrezzate, interventi nella sede universitaria di Lungo Castellano. Inoltre, nel piano triennale 2023-2025 figurano anche la ricostruzione della curva sud al Del Duca, il recupero della chiesa di Sant’Angelo Magno e la riqualificazione di piazza San Tommaso.

Più settori previsti



«Un piano ambizioso, - sottolinea il sindaco Fioravanti - che andrà ulteriormente a migliorare il volto della nostra città. I lavori spazieranno su più settori: da quelli infrastrutturali e di trasporto agli interventi su beni culturali, passando per le opere scolastiche, abitative, sociali, sportive, ambientali e per il tempo libero». «Abbiamo riservato la nostra attenzione – evidenzia l’assessore Cardinelli - sia ai quartieri che alle frazioni, destinando 2milioni e 750mila euro alla riqualificazione di strade e spazi urbani, dall’area Shangai a numerosi interventi in tutte le zone extraurbane. Ad esempio, ci sono la realizzazione di parcheggi a Poggio di Bretta, di un centro giochi e un parco a Venagrande, di interventi stradali a Mozzano, la valorizzazione della necropoli longobarda a Castel Trosino, la riqualificazione di percorsi e campo sportivo a Piagge e tanto altro ancora».