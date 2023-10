Ascoli piange la morte di mister Giovanni Felicetti: l'allenatore di tante generazioni se ne va a 65 anni. Mercoledì i funerali

ASCOLI Il mondo del calcio e dello sport cittadino è in lutto. È morto all’età di 65 anni Giovanni Felicetti che con la sua capacità e le sue doti umane ha cresciuto generazioni di giovani calciatori. La sua morte improvvisa ha destato profondo sgomento in quanti lo conoscevano ed anche tra i suoi colleghi di lavoro alla Ciip che ieri mattina hanno appreso la tragica notizia.

Il malore e gli accertamenti

Da quanto si apprende, alla fine del mese di settembre, Felicetti aveva accusato un malore e, per questo motivo, era stato sottoposto ad una serie di accertamenti i quali avevano fatto emergere alcune patologie che ne avevano consigliato il ricovero all’ospedale regionale di Torrette.

Il suo quadro clinico, con il passare dei giorni, si è purtroppo complicato fino a quando, negli ultimi giorni, il suo stato di salute si è aggravato ulteriormente fino a determinarne il decesso. Giovanni Felicetti era molto conosciuto in città per il suo impegno nello sport e soprattutto nel calcio, prima come calciatore e poi come allenatore nei settori giovanili di alcune squadre cittadine.

Educatore

Negli ultimi anni aveva svolto la sua attività di allenatore e soprattutto di educatore nella società del Porta Romana. Molti sono stati i messaggi di cordoglio; tra questi anche quello dell’assessore allo sport Nico Stallone, quello del Monticelli Calcio e degli Amici della bicicletta di cui Giovanni era socio. Era infatti un appassionato delle due ruote. In molti, appena appresa la notizia, hanno voluto partecipare al dolore dell’anziana madre e dei suoi fratelli.

L'ultimo saluto

I funerali si terranno mercoled', alle ore 15 nella chiesa dei Ss Pietro e Paolo a Campo Parignano