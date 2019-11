Ascoli, altre 30 assunzioni e il telelavoro alla Pfizer: sarà questa la grande novità del 2020

ASCOLI - Lo stabilimento Pfizer rappresenta sempre di più un’isola felice nel mare in tempesta dell’agglomerato industriale di Campolungo. I vertici della multinazionale, infatti, hanno incontrato i rappresentanti sindacali e anche in questa circostanza le comunicazioni sono state positive. L’industria farmaceutica, infatti, ha annunciato la stabilizzazione di 30 operai precari che già lavoravano nello stabilimento con contratti a tempo determinato. La multinazionale ha anche comunicato ai sindacati la volontà di introdurre nel 2020 il telelavoro da casa per alcune figure professionali.

