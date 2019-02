Petardi allo stadio Del Duca: Daspo e denunce per otto tifosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La Digos della Questura di Ascoli ha proceduto alla denuncia in stato di libertà per il reato di uso di petardi a carico di otto tifosi del Perugia che, al termine dell’incontro valevole per il campionato di serie B con l’Ascoli, dello scorso 26 gennaio hanno fatto esplodere all’esterno dello stadio Del Duca tre petardi. Alla segnalazione all’Autorità giudiziaria è seguita, da parte del questore di Ascoli, Luigi De Santis, l’adozione dell’avvio di procedimento amministrativo per l’adozione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo).