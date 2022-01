Capitale della cultura 2024, il ministero inserisce Ascoli e Pesaro fra le dieci città finaliste

ASCOLI - Ascoli Piceno e Pesaro sono fra le dieci città finaliste per ottenere il riconoscimento di città capitale della cultura 2014 in base alla graduatortia del ministero. Le altre finaliste sono: Chioggia, Grosseto, Mesagne, Sestri Levante, Siracusa, Unione dei Comuni Paestum - Alto Cilento, Viareggio e Vicenza. "Per il nostro territorio è già una grandissima vittoria - ha dichiarato il sindaco di Asxcoli, Marco Fioravanti - Perché il dossier è stato molto apprezzato dalla commissione, che ha riconosciuto l’egregio lavoro svolto con passione e dedizione dal nostro team. E allora il percorso prosegue, così come fatto finora: coinvolgendo tutti i Comuni della provincia, ma anche enti, stakeholders, associazioni e tutti i cittadini del Piceno! Perché la cultura deve rappresentare il vero motore di rinascita del nostro territorio".

© RIPRODUZIONE RISERVATA