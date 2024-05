I talenti ascolani continuano ad invadere il piccolo schermo nazionale. Lunedì sera si sono esibiti come cantanti Maurizio Bucci e sua figlia Irene, tredicenne. Insieme, dopo aver calcato svariati palcoscenici locali, sono approdati alla corte di Michelle Hunziker, nella trasmissione di Canale 5 “Io canto family”, per incantare il pubblico con l’esecuzione del brano “The time of my life”, tema del film “Dirty Dancing”.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Cocaina per la Riviera delle Palme: tre perquisizioni tra Abruzzo e Marche, sequestrati 1,3 chili di stupefacente e contanti. Due arresti a San Benedetto LA SANITA' Ascoli, sette anestesisti (su 14) sono con le valigie in mano: il summit è urgente

Durante la prima puntata del nuovo format diretto da Roberto Cenci, in cui si esibiscono piccoli gruppi familiari, il duo composto dall’operaio ascolano e dalla sua prodigiosa figliola ha ottenuto un grande successo. In realtà Bucci, che si cimenta in canto e musica da quando era bambino, essendosi esibito per tante tempo in feste, concerti e sagre accompagnato dalla sua fisarmonica, qualche anno fa aveva deciso di smettere per sempre con la musica. L’aver scoperto, poi, la passione e soprattutto le capacità canore di Irene gli ha fatto cambiare idea e decidere di tornare ad esibirsi dal vivo. Stavolta, però, con lei.

L’entusiasmo provato all’ammissione nel casting, la gioia vissuta durante la performance in tv e il gradimento ottenuto tra gli spettatori e i giudici saranno sicuramente la spinta a continuare insieme, anche perché Irene intende perfezionarsi e ad andare avanti con la musica.