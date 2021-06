Peppa Pig candida Ascoli città tra le mete per i bambini. Basta un clic per sceglierla

ASCOLI - Ascoli è tra le destinazioni che Peppa Pig ha compreso fra i Comuni più family friendly d’Italia. È la prima volta in assoluto che Peppa Pig, il personaggio più amato dai bambini in età prescolare, lancia l’iniziativa #PeppaPigDestinations2021.

Ha scelto l’Italia come primo Paese dove attivare questo progetto perché l’Italia, oltre ad essere uno dei Paesi più belli del mondo, ha un’incredibile varietà di luoghi unici e immaginifici che ben si legano all’universo di Peppa Pig. Peppa ha stretto una partnership con VisitItaly, il portale specializzato nella promozione del territorio nazionale, per selezionare 9 destinazioni nelle categorie Cultura, Natura (campagna e montagna) e Mare. Ascoli rientra nella categoria Cultura e gareggia con Ravenna e Venezia Lido per aggiudicarsi l’ambito badge #PeppaPigDestinations2021. Un riconoscimento che attribuisce l’effettiva caratteristica di una specifica destinazione family friendly per famiglie con bambini molto piccoli.



«Come Amministrazione abbiamo fortemente voluto partecipare alla prima edizione dell’iniziativa #PeppaPigDestinations2021” - ha dichiarato entusiasta il sindaco Marco Fioravanti. - La nostra città è un piccolo gioiellino nel cuore dell’Italia, capace di lasciare a bocca aperta ogni visitatore. Una città a misura di bambini ma anche di famiglie, in un perfetto connubio di esperienze e attività che possano soddisfare le esigenze dei più piccoli e stimolare l’interesse degli adulti: qualche ora di relax lungo le sponde del fiume, una passeggiata immersi nel travertino a degustare le tipiche olive ascolane o un pomeriggio di svago e divertimento nei parchi verdi della città. In sinergia con associazioni e cooperative del territorio, ad Ascoli vi sono tante iniziative ludico-ricreative che la rendono una destinazione “family friendly”».



La votazione è aperta a tutti gli utenti: partecipare è semplicissimo fino al 26 luglio basta cliccare sul sito https://peppapig.visititaly.eu/ed esprimere le proprie preferenze scegliendo una destinazione per ciascuna delle tre categorie. Un genitore influencer e la sua famiglia verranno a ‘testare’ Ascoli e provare l’itinerario proposto dalla destinazione.

