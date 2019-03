Percepiva pensione d'oro La Guardia di Finanza denuncia un sindacalista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Uno stratagemma già noto alle Fiamme Gialle quello attuato da qualche rappresentante di organizzazioni sindacali per garantirsi una vecchiaia economicamente più tranquilla e portato alla ribalta mediatica alcuni anni fa da parte di una nota trasmissione televisiva. Il trucchetto per aggirare la norma di riferimento, noto quale truffa ai danni dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è tornato oggi di attualità nella provincia di Ascoli Piceno.Il comando provinciale della Guardia di Finanza, infatti, ha denunciato un sindacalista per il reato di truffa ai danni dello Stato consentendo l’avvio delle procedure di confisca di quanto dallo stesso indebitamente percepito, in oltre 8 anni, dall’Inps per circa 103mila euro ed il conseguente blocco di futuri benefici pensionistici.