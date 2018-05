Pelouche e panche abusive vicino alle tombe al cimitero Sospese le sanzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - A seguito delle polemiche sulla decisione del Comune di Ascoli di sanzionare chi mette pelouche, panchine abusive e ornamenti sulle tombe del cimitero il sindaco Guido castelli ha deciso di sospendere le sanzioni. La determina del Dirigente era stata adottata in esecuzione degli articoli del regolamento di polizia mortuaria finalizzato esclusivamente a garantire condizioni di decoro e di sicurezza al campo santo. "Ritengo che l’esigenza di tutela del decoro sottesa al provvedimento sia assolutamente condivisibile e ribadisco l’intenzione dell’amministrazione comunale di contrastare ogni forma di noncuranza e sciatteria nell’utilizzo dello spazio cimiteriale. Ciò nonostante, ritengo utile un approfondimento che, al contrario, non penalizzi quei gesti e quei comportamenti ( come ad esempio la collocazione non invasiva di oggetti simbolici o memoriali) che non costituiscono degrado ma che, al contrario, esprimono sentimenti e stati d’animo meritevoli di rispetto".