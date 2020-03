Ascoli, la canzone del vescovo a Sant'Emidio contro il Coronavirus

ASCOLI -Sant’Emidio è il protettore dei terremoti e delle pestilenze. Per questo motivo, il vescovo e il sindaco hanno voluto consegnare le chiavi di Ascoli al patrono, affinché difenda la salute della città.



Ma un altro gesto importante era stato compiuto: un inno musicale dedicato a Sant’Emidio, realizzato dal cantautore ascolano Andrea Petrucci su attenta supervisione del vescovo Giovanni D’Ercole. Il brano è semplicemente intitolato “Sant’Emidio” e vuole essere un modo di invocare la preghiera attraverso il Santo. Il brano, che impazza in questi giorni sulle piattaforme musicali e non solo italiane, rappresenta la grande devozione popolare. Una invocazione da parte degli ascolani in questo difficilissimo periodo, affinché vengano risparmiate vite umane e abbia luogo il più veloce allontanamento del contagio.

