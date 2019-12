Ascoli, in arrivo rincari sui pass auto per il centro: ecco le reazioni

ASCOLI - Giorni (forse ore) decisivi per le prime novità attese sul fronte della rimodulazione della sosta, tra proposte e richieste già affrontate sul tavolo tra Arengo e Saba. Mentre le parti hanno aperto un ragionamento di più ampia portata relativo all’equilibrio complessivo della convenzione, prima di Natale si dovrà arrivare ad un primo punto fermo che non può essere rinviato per motivi tecnici: la regolamentazione e la tariffazione dei permessi per residenti e autorizzati e tutto quello che potrebbe essere collegato riguardo le modalità di utilizzo degli spazi per la sosta in centro. Sotto l’albero, infatti, dovrebbe arrivare la scelta relativa al costo e alle eventuali modalità di rinnovo per quel che riguarda i tagliandi per sosta e traffico a chi abita in centro o richiede un’autorizzazione specifica, per poi consentire, da gennaio, l’avvio delle richieste di rinnovo che, stando all’attuale ordinanza, si protrarranno fino al 29 febbraio. Se la linea prevalente, a seguito delle richieste e i solleciti della Saba, sembra essere quella di un lieve aumento del costo dei permessi (ritocco a 40 euro?), di contro l’Arengo starebbe ragionando anche sulle possibili misure per andare incontro anche ai residenti.

